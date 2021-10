HEAD ISU MUNAPÄEVAKS! Just nende põhjuste tõttu tuleks täna kindlasti seda supertoitu süüa!

Muna on hea hommikusöögi alustala

Igal aastal, oktoobrikuu teisel reedel, tähistatakse maailmas rahvusvahelist munapäeva. Täna juba 25. korda. Munapäeva peategelane on traditsiooniliselt elu alus ning lisaks on selles palju kasulikke omadusi, mis kasulikud tervisele. Muide, muna on ka kõige keskkonnasäästlikuma tootmisviisi ja odavama loomse päritoluga valk.