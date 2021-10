SAMM-SAMMULT | Punutud pitsa ei eelda erilisi kulinaarseid oskusi, maitse aga on imeline

Kodune pitsa on perenaiste lemmik, sest see saab ruttu valmis ega nõua erilisi kulinaarseid oskusi. Perelt kiidulaulu väljalunimiseks paku seda nüüd aga uutmoodi – põnevate täidistega palmikuna. Tegemisel võiks silmas pidada vaid seda, et head-paremat liiga palju ei saaks, muidu kipub täidis ahjus taina vahelt välja imbuma.