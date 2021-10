LOHUTUSTOIT! Kaua podisenud nelja-oa-pada 

Tummine ja toitev pajaroog ei nõua küll palju köögis toimetamist, kuid vajab omajagu aega, et pliidil podiseda. Seega on hea valmistada seda topeltkogus. Alles jäänud jahtunud pajaroa võid portsjonitena sügavkülmutada, et mõnel kiirel päeval oleks toitev tervislik söök kohe võtta.