HOIDIS, MIDA EI PEA KEETMA! Külma aja mädarõigas 

Foto: Jana Olesk

Mädarõigas on otsast lõpuni kasulik taim. Lehtedega saab valutavale kohale mähist teha, juured aga on heaks abiliseks kurkide hapendamisel, ka suurepäraseks lisandiks liha ja süldi juurde. Kuigi kõige rohkem seostub mädarõigas rikkaliku jõululauaga, peaks seda juurikat muulgi ajal rohkem au sisse tõstma. Siis on hea seedimine ja sisemine soojus garanteeritud.