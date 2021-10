TAIMNE PÄEVARETSEPT | Iiri pirukas 

1. Eelsoojenda ahi 180 kraadini. Võta lehttainas sügavkülmast ja lase 20-30 minutit sulada.

2. Keeda tempeh vees või köögiviljapuljongis vähemalt 10 minutit.

3. Pane hakitud porgand, sibul ja küüslauk suurele pannile ja kuumuta keskmisel kuumusel koos vähese vee või puljongiga umbes 5 minutit. Siis lisa hakitud kapsas, kartulid ja tempeh (haki peeneks või jäta suuremad tükid) ja kuumuta veel, kuni kartulid on pehmed (5-10 minutit).

4. Lisa ürdid, sool, pipar, tomatikaste, koriander ja äädikas ning kuumuta veel paar minutit, kuni segu muutub kleepuvaks.

5. Rulli lehttaigen õhemaks. Lõika lehttaignast u 10 cm läbimõõduga ringid. Kui sul jääb taignajääke, siis mudi need ühtseks palliks kokku ja rulli uuesti õhemaks.

6. Pane poolte taignaringide keskele paar spl täidist ja aseta peale teine ring tainast. Vajuta ääred kahvliga kinni.

7. Lõika piruka keskele ristike ja soovi korral pintselda oliiviõliga, mis teeb pirukad krõbedamaks.

8. Küpseta umbes 20 minutit, kuni pirukad on pealt krõbedad.

9. Lase enne serveerimist jahtuda.