KARMO TÜÜRI SUPIPÖIAL | Da Vinci (Tartu): ülimalt püsti, tomatipunane ja lehvitab Itaalia lippu! Praepöidlal on aga kahestumine

Kui sa tead, kus on Tartu bussijaam, siis sa tead ka, et selle pisikese nööbi külge on õmmeldud üks suuuur pintsak nimega Tasku. Ja selle tasku sees leiab igatsugu asju. Noh umbes nagu Joosep Tootsil.