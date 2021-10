AVASTAMISRÕÕM! Teeseen – mis imeloom see veel on? 

See iidne imeravim arvatakse pärinevat Hiinast. Sealt levis see edasi Koreasse, Jaapanisse ja teistesse riikidesse. Kui seent 1913. aastal teaduslikult uurima hakati, selgus, et seene elutegevuse käigus tekkiv vedelik on ravitoimega ja seda saab kasutada meditsiinis. Nimelt sisaldab seenevedelik eriti suurel hulgal antioksüdante ja antibiootikume ehk inimkeeli lahtiseletatuna tähendab see seda, et omades kodus teeseent, on sul olemas ühtlasi ka päris isiklik looduslik apteek. Kuna teeseenejook sisaldab immuunsüsteemi toetavaid aineid, on see suurepärane abimees siis, kui on vaja toetada ja tugevdada organismi kaitsevõimet.