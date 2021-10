Seenekeefir toob tervise 

Mis imeasi see siis on? Väga lihtsalt seletatuna on Tiibeti piimaseen organism, mille abil saab piimast valmistada hulganisti probiootilisi baktereid ja pärme sisaldavat keefirisarnast jooki. See aga pole mingi lihtne rüübe – seenekese „toodetud“ hapule piimajoogile omistatakse hulganisti tervendavaid omadusi, alates vererõhku alandavast toimest, lõpetades võimega võidelda vähirakkude vastu.