KOLM JAMAVABA TERVISETOITU | Kikerherneomlett, kinoakauss täidetud šampinjonidega JA banaanileib 

Sooviksid tervislikult toituda, ent ei tea, kuidas erinevaid juur- ja puuvilju rohkem oma toidukordadesse kombineerida? Või sooviksid teha näiteks korra nädalas lihavaba päeva? Siis on need kolm retsepti just sulle! Rohkem ideid leiad Stina Zolotari äsja ilmunud raamatust „Taimne toidulaud. Ideid hommikusöögist magustoitudeni“.