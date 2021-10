Kristjan Rabi: ,,LOCA on ainus filter, mis võtab kohvilt kibeduse ja muudab maitse siidiselt puhtaks.“ 

Senine tagasiside on näidanud, et enamus, kes varem lisasid oma kohvile piima ja suhkrut just kibeduse peitmiseks, mitte üksnes ei suuda juua LOCA-ga valmistatud musta kohvi puhtalt, vaid lausa naudivad seda. Kõrge kolesterooliga kimpus olevatele inimestele on soovitatud juua just filtrikohvi, mis sisaldab vähem kafeooli ja kafestooli – just kohvioa õlides peituvad ained. Kuna LOCA on õlide kõrvaldamisel märkimisväärselt tõhusam kui paberfilter, siis on see kõige muu meeldiva kõrval üksnes suurepärane lisaboonus.