NÄDALAMENÜÜ | 4.–10. oktoober: soe ja vihmane kuu on meeltmööda meie metsas kasvavatele seentele

Soe ja vihmane oktoober on meeltmööda meie metsas kasvavatele seentele. See annab võimaluse valmistada seeneroogi värsketest kodumaistest seentest. Viimane aeg on seeni ka sügavkülmikutesse varuda või neist hoidiseid valmistada.