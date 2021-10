IGA ROA PÄIKE | Kollane kaunitar kõrvits inspireerib kokkama 

Kõrvits on muusa igale kokkajale, oma kauni kollase värvi ja maheda maitsega inspireerib see looma üha uusi roogi. Ammu on möödas aeg, kui kõrvits pandi vaid äädikaga purki, et see saaks ilutseda verivorstide ja seaprae kaaslasena, või oli värviandjaks magusas kõrvitsa-mannasupis. Nüüdseks on see vili tõusnud teenitult toorainete hierarhias kõrgele ja väärikale kohale.