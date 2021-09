ÕUNAMARMELAAD JA KULLAPURU! Vaata, milline hõrk retsept tõi parima alkovaba kokteili võidu 

4 cl Undone no.1 This Is Not Rum

Tamm on aastal 2018 pärjatud ka maailma aasta baarmeni tiitliga. Selle aasta tiitel aga ei tulnud kohalikul võistlusel kergelt. „Kui vaatasin osalejate nimekirja, siis poleks nii kõrget kohta osanud ennustada - konkurentide hulgas olid Eesti meistrid ja maailmameistrid erinevates kategooriates. Eesti baarmenid on suurepärasel tasemel.“

Eesti võiduga kaasnevasse 4 cl Undone no.1 This Is Not Rum maailmameistrivõistlusteks valmistumisse suhtub Karina Tamm täie tõsidusega. „Enne võistlustulle asumist tuleb teha mitmeid maitseteste nii omakeskis kui ka oma ala professionaalide hinnanguid kuulates ning harjutada tuleb ka oma loo rääkimist. See on sageli võtmetähtsusega niivõrd suurtel võistlustel.“