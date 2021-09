EVELIN ILVES | Sellistesse töötingimustesse on juba ette sisse kirjutatud meeleoluhäired ja depressioon 

Meditsiinile on see kindlasti hea uudis, et Tallinna suurhaigla ehitus on saanud Euroopa Komisjonilt jah-sõna, et taaskäivitamisrahastust on 280 miljonit eurot uhiuue ja keskkonnasõbraliku haigemaja loomiseks tulekul. Energiasäästlikkuse ja kestlike lahenduste kohta pole just palju infot avalikkuse ette kantud. Küll aga on haigla tulevase meditsiinipersonali käest kuulda murelikke küsimusi.