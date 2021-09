TESTI END! Kas ka sina viskad liiga kergekäeliselt toitu prügikasti? 

Eestis tekib värske uuringu kohaselt kokku ligikaudu 167 000 tonni toidujäätmeid aastas. Jagatuna inimese peale võib öelda, et kogu tarneahelas tekib Eestis elaniku kohta 127 kg toidujäätmeid aastas. Ligi pool toidujäätmetest tekib kodumajapidamistes, 19% toidutööstuses, 14% esmatootmises, 12% kaubanduses ning kuus protsenti toitlustussektoris.

Toidujäätmetest poole (50 protsenti) ehk ligikaudu 84 000 tonni aastas moodustab toidukadu ehk inimtoiduna raisku läinud toit. Kõige suurem osakaal toidukao tekkes on kodumajapidamistel (41 protsenti), kõige väiksem toidutööstusel (neli protsenti). Kogu toidutarneahelas raisatud toidu väärtus kokku on hinnanguliselt 164 miljonit eurot aastas.

Võrreldes eelmise sarnase uuringu tulemustega (2014) on suurenenud nii kodumajapidamistes tekkiv toidujäätmete kogus, kui eriti toidukao osa selles (vastavalt 13 ja 33 protsenti). Seega võib väita, et Eesti kodumajapidamised on sissetulekute suurenedes hakanud rohkem toitu ära viskama ja raiskama. Rahalises väärtuses viskab üks Eesti leibkond ära keskmiselt 180 euro väärtuses toitu (lastega peredes v kuni 220 euro väärtuses). Kokku viskavad kodumajapidamised toidukaona ära ligikaudu 98 miljoni euro väärtuses toitu aastas.