VIDEO | ASI ON MAITSES! Pimetest paljastab: kas menutoodetest ikka tasus teha vähema suhkruga variandid? 

Neli Eesti tootjat valmistasid Toiduliidu palvel spetsiaalse katse jaoks oma menutoodetest varasemad, suhkrurikkamad versioonid ning panid need pimetestis kõrvuti uutega, mis on vähem magusad. Kas tõesti tunneb ära, et magus on maitses nii oluline?