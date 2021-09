AHASTUSES PEREEMA: Kas mu mehel on õigus, et kaupluse odav omatoode on viletsam? Vastus üllatab sind!

Vahel võib inimeste teadlikkus toidust võtta kummalisi pöördeid – nii leidis üks kahe lapse ema end veidrast olukorrast, kui tema abikaasa keeldus söömast poest toodud omamärgi tooteid, tuues põhjenduseks, et need on odav rämps. Kas tal on õigus?