EVELIN ILVES | See ei ole XXI sajandi tase, armas Eesti riigi juhtkond! 

Selmet sihtida riigijuhtide tegematajätmistele ning võimetusele päriselulistele probleemidele operatiivseid ja kestlikke lahendusi leida, mõtisklegem korraks õe rolli üle tervishoius.

Kas pole meie kõigi lootus samasugust õelikkust ka tänapäeva haigemajas kohata? Haigla on a priori ärevust ja hirmu külvav koht, sest sinna satutakse harva vabatahtlikult ja rõõmuga ning uudised, mis sul tuleb vastu võtta, pole tihti sugugi head. Arstid on infoühiskonnas niivõrd ülekoormatud, et nõuab suurt tahtejõudu ja pingutust üha uuenevate teadusuuringute, tehnoloogiate ja ravimeetoditega võidu joosta ning kursis olla, et haige seisundile õige diagnoos ja parim ravi kavandada. Selle kõrvalt jääb aeg patsiendi voodi serval istumiseks või ka kabinetis silma ja südamesse vaatamiseks üha napimaks.

Ent ka iidsetel aegadel olid arstid ülimalt hõivatud inimesed. Haigete hinge hoidsid ja kannatusi leevendasid justnimelt õed. Puhtuse hoidmise kõrval oli see kunagiste õdede kõige tähtsam töö.

Kui me tänases Eestis haigemajades ringi vaatame, kohtab seal haruharva ühel töökohal töötavat õde, kel samal ajal pole kusagil isiklikus tagalas jõukat sponsorit või piisavalt kogukat pärandust. Kui õde ka veel lastega peret toidab, töötab ta juba väga suure tõenäosusega kahe töökoha koormusega. Isegi siis, kui haigla seda ei luba, pakub teine haigemaja kohe soovijale tööd.

Nii lõpetab tänane linnas töötav õde varahommikul valve ühes haiglas, et sealt otse siirduda tööle teise hospitali. See tähendab topelthulka öövalveid, see on 80 ja enamgi töötundi nädalas. Need lapsed, kelle vanem sellise koormusega tööl käib, teda eriti ei kohtagi. Aga toit on neil laual ja riided üll.

See õde naeratab harva. Nii oma lastele kui ka patsientidele. Sest ta lihtsalt ei jaksa. Inimlikkuse piir on siinkohal ületatud. See ei ole XXI sajandi tase, armas Eesti riigi juhtkond! See on sõna otseses mõttes orjastamine – või kuidas nimetada niivõrd olulise rolli täitjate riiklikku määramist palgavaesusesse?