EVELIN ILVESE KOKAKOOL | Kiire kikerherne karri kookose ja lillkapsastega 

Meie koduköökides põlatakse taimetoidu tegemist eelkõige arvatava töömahukuse pärast. Mis on aga suur müüt. Värvilised karrid, dalid ja muidu toredad pajaroad valmivad liharoogadest kiiremini ja köök ja nõud jäävad ka hiljem hulga puhtamaks. Kokkuvõttes on kõik see tegu tervisesõbralikum ja vähem ka töömahukam. Sestap jagan teiega täna – kui koduaiad ja turud on värvikirevuse hiigelvormis – üht vähem kui poole tunniga valmiva maitsva ja toitva kikerhernekarri retsepti.