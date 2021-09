KAS KA SINA? Vaid üle poole eestlastest teeb iga päev kodus süüa 

Koroonapandeemia piirangutest tingitult on paljude inimeste elustiil muutunud kodusemaks. Kodukontorid, vähenenud väliste toidukohtade väisamine ja üldine suund teadlikumalt toituda on toonud kaasa vajaduse ning huvi ise süüa valmistada. Uuringu tulemused näitavad, et 59 protsenti vastanutest teeb kodus süüa igapäevaselt ning 27 protsenti inimestest kaks-kolm korda nädalas, on kirjas meediale saadetud pressiteates.