ÕHTULEHE TEST: milline taimne jook sarnaneb enim piimale ja milline üldse mitte? 

„Tundub, et lehmapiimale on väga raske, kui mitte võimatu asendajat leida,“ arvavad kuus kõigesööjat, kui on Õhtulehe järjekordsel pimetestil koos viie taimetoitlasega piima poolvendi proovinud. Üks toode võis maksimaalselt koguda 110 punkti. Siinkohal olgu märgitud, et lehmapiimaga harjunud ja taimseid alternatiive eelistavate inimeste punktid meie endagi üllatuseks oluliselt ei erinenud.