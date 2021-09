IVO LINNA: olen hämmastunud, kui kõva seeneaasta tänavu on, segi võib minna! (+ tema kuulsa marinaadi retsept!) 

„Käisin Muhus kaks päeva järjest seenel,“ tõdeb Linna, et selle aasta avalöögid on tehtud ega varja oma hämmastust, kui kõva seeneaasta tänavu on. Laias laastus on ta viimased viiskümmend aastat igal sügisel seenekorviga metsa läinud. „Sel aastal ma sattusin kuskil kaks ja pool nädalat tagasi (intervjuu toimus kolmapäeval ‒ toim) ilmselt väga õigetele päevadele. Ilm oli kuiv, aga enne ja pärast tuli väga palju vihma ning porgandiriisikad olid justkui üleöö tulnud. Väikesed ja puhtad, ainult väga üksikud olid ussitanud,“ ei mäleta armastatud laulja, et aastakümneid oleks nii puhtaid seeni saanud.