NÄDALAMENÜÜ | 20.–26. september: kuidas valmistada õige toiduga tervist haiguste hooajaks ette 

Sügisel, kui aiasaadusi on rohkelt peenralt võtta, võiks neist teha naturaalseid, ilma igasuguste lisaaineteta puljongikuubikuid. Valmistamine on lihtne ja ära saab kasutada ka mitte just kõige kvaliteetsemad köögiviljad. Loomulikult annab maitsete ja kooslustega lõputult varieerida.