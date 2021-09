EVELIN ILVES | Arstitoolis kohtab kahetsusväärselt tihti töise alandamise tõttu valutavaid inimesi 

On sul hommikul hea meel tööle minna ja õhtul samamoodi tore koju kulgeda? Kui mõlemat pidi on meel rõõmus, oled sa ideaalsesse maailma sattunud. Tegelikult selline see elu olema peakski ja need inimesed, kes nii tunnevad ja elavad, on ka päriselt olemas. Aga Eestis tundub neid, kes säärasest tasakaalust vaid unistada võivad, pigem kahetsusväärne enamus olevat.