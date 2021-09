MAITSEV TAIMETOIT | Hasselbacki baklažaanid  

Koostisosad 1 tk Suur sibul 5 spl Oliiviõli 3 tk Purustatud küüslauguküüs 2 spl Tomatipasta 500 g Tomatipüree (passata) 1 prk Tükeldatud tomatid (400g) 3 tl Kuivatatud pune 1 tl Suhkur Näpuotsaga tšillihelbed 2 tk Keskmine baklažaan 50 g Riivitud parmesan 125 g Mozzarella juust 3 spl Riivsai Sool Must pipar Basiilikulehed

1. Kuumuta ahi 200 kraadini. Koori ja poolita sibul, lõika õhukesteks viiludeks. Kuumuta 1 sl õli pannil ja prae sibul 6-7 minutit või kuni see on pehme. Lisa purustatud küüslauk ja kuumuta läbi. Lisa tomatipasta ja kuumuta veelkord läbi.

3. Lõika baklažaanidesse põigiti 1cm tagant sisselõiked nii, et lõikad läbi 2/3 viljast ja alt jääb vili kokku. Nirista peale 3 sl õli nii, et see valgub ka sisselõigetesse. Tõsta igasse sisselõikesse tomatikastet ja puista 30 g riivjuustu. Pane baklazaanid vormi tomatikastmele.Küpseta 30 minutit.