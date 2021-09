TAIMNE TEISIPÄEV | Karamelliseeritud sibula pirukas 

1. Pane 2 spl jahvatatud linaseemneid (või chia seemneid) väikesesse kaussi, lisa 5 spl vett ning sega vispliga kokku. Aseta viieks minutiks kõrvale.

2. Põhja tegemiseks lisa kõik koostisosad kaussi ning sega spaatli või kätega läbi, kuni tainas püsib koos ja on korralikult läbi segatud. Vajadusel lisa veidi vett.

3. Vajuta tainas õlitatud pirukavormi (umbes 20 cm läbimõõduga) põhja ning külgedele. Pane külmikusse.

4. Sega vispliga kokku kikerhernejahu, maisitärklis, ürdid ja vesi või puljong. Aseta kõrvale.

5. Kuumuta keskmisel kuumusel pannil õli ja lisa hakitud sibul, porru ja paprika. Kuumuta köögivilju sagedasti segades 15-20 minutit või kuni need on veidi pruunistunud. Lisa viimastel minutitel ka purustatud küüslauk.

6. Vahepeal eelsoojenda ahi 200 kraadini.

7. Lisa köögiviljadele kikerhernejahu segu, taimne piim ja tamari.

8. Lase segul natuke podiseda, kui segu on paksemaks muutunud, siis võta tulelt. Kalla täidis pirukavormi ja silu ühtlaselt laiali.

9. Soovi korral võid peale panna ka taimset juustu.

10. Küpseta ahjus 30-40 minutit või kuni pirukas on pealt pruun.

11. Soovi korral kaunista pannil pruunistatud sibularõngastega.