KOGUPERE AHJUROOG! Kartuli-lihapallivorm 

Koostisosad 2 tk Saiaviil 4 tk Suur kartul 600 g Veisehakkliha Hakitud petersell 1 tk Sibul 1 spl Hapukoor 1 tl Jahvatatud paprika Sool Must pipar Õli praadimiseks Või vormi määrimiseks JUUSTUKASTE 50 g Või 1 spl Nisujahu 4 dl Piim 1 spl Tomatipasta 100 g Riivitud juust Riivitud muskaatpähkel

1. Eemalda saiaviiludel koorik. Kalla saiale nii palju vett, et see on kaetud ja leota hästi pehmeks. Koori kartulid ja keeda soolakas vees pehmemaks, umbes 10 minutit. Lase jahtuda ja lõika 3-5 mm paksusteks viiludeks. 2. Kalla saialeotusvesi ära Sega hakkliha hulka, lisa hakitud petersell, riivitud sibul, hapukoor ja paprika ning maitsesta soola ja pipraga. Vormi massist umbes 16 palli. Pruunista pannil õlis.