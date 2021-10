Taimetoidu retseptid LOHUTUSROOG! Kreemine tomatipasta sidruni ja burrata juustuga Tiina Lebane , täna 07:47 Jaga: M

Tomatihooaja kiirtoit, lohutusroog, toidunauding – kõik koos ühes potis! Koorene tomatikaste saab maitset küüslaugust ja sidrunikoorest ja on mõistagi parim hooajal kohalikes aedades küpsenud tomatitest. Muul ajal võid tomateid enne kastmesse lisamist paarkümmend minutit ahjus “küpsetada”. Kui leiad kauplusest üliõrna ja -maitsva burrata juustu, siis kasuta just seda, et roog saaks võimalikult kreemine. Mozzarella olgu järgmine valik.