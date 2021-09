SEENED: suurepärane võimalus hoida kokku kalorites, aga mitte toidu maitses 

Foto: Pixabay

„Kui keegi ütleb, et seeni on mõttetu süüa, sest toitaineid neis ju pole, siis veejoomine tuleks otsemaid lõpetada, sest puhtas vees pole ühtegi toitainet,“ põrutab Eesti Seenefarmi OÜga algust teinud Tanel Heinsalu. Värskes kurgis on isegi 95–97% vett, aga samas ei arva ju keegi, et neid oleks mõttetu süüa. Nii on ka seentel, mille koostises on peamiselt vesi, oma kindel koht meie toidulaual.