SÜGISESELT MAITSEV | Lahtine pirukas juustutäidise ja aedubadega  

See on maitsev pirukas, mille täidisesse passib soolakas, täidlane ja suussulav Västerbotteni juust kõige paremini. Muretainast põhja võid valmistada ka ainult nisujahuga, kuid täisterajahu annab tainale sobivat karedust. Kui aedoad on noored ja peenikesed, võid need blanšeerimata jätta, muul juhul tee seda siiski, sest siis on küpset pirukat lihtsalt parem süüa.