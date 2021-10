Magustoidud SELGE RÕÕM | Kaks sügisest õunamoosi Pille Enden , täna 07:25 Jaga: M

Aias hakkas tuulega õunu sadama. Järgnesid esimesed ploomid ja kuna moosikeetmine on selge rõõm, siis panin tulele selle aasta esimesed moosid. Oma aia õunu ma ei koori, eriti kui need on õhema koorega, ja nii ei kulu puuviljade puhastamisele kuigi palju aega. Ploomidega moosi sisse jätsin ka ploominahad, sest teadsin, et purustan kuuma keeduse läbi ja las siis olla hea kraam juba üleni tallel. Kui lisad kaneeli, siis arvesta, et moos võtab õrnalt pruunika tooni.



Õunamahlaga marmelaadi jaoks kasuta kindlasti ehtsat vanillikauna, sest tillukesed mustad vanillitäpikesed teevad selle eriti kelmikaks, aromaatseks ja maitsvaks. Marmelaadisuhkru asemel võid kasutada ka tavalist suhkrut, aga lisa seda rohkem, umbes 400 g.