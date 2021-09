Küpsetised NÄDALA KOOK | Väga lihtne õunakook, mida lihtsalt peab tegema Tiina Lebane , täna 09:38 Jaga: M

Sest see lihtsalt sulab suus! Võis hautatud õunad sulavad küpsedes otsekui osaks tainast ja tänu sellele on kook võrratult mahlane. Kook on kõige parem siis, kui lased sellel korralikult maha jahtuda, tõstad külmkappi ja võimaluse korral hoiad temast sööjad eemale lausa järgmise päevani. Natuke pehmet vahukoort või läbi klopitud maitsestamata jogurtit teevad koogiampsu täiuslikuks.