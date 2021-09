Kalatoitude retseptid KALAPÄEV | Lõhesalat mustjuure ja kalamarjakastmega Tiina Lebane , täna 07:17 Jaga: M

Mustjuur on oma nime väärt – tegu ongi pika musta juurega, mida müüakse mullasena, et vilja piimjas sisu õhu käes mustaks ei muutuks. Pese ja koori mustjuurt jooksva vee all, seejärel riivi kiirelt ja sega läbi rohke sidrunimahlaga. Nii jääb magusapoolse, kergelt pähklimaitselise juurika värv heledaks. Lisaks hapukat õuna, värsket kurki ja soolakat lõhet ning koos kalamarja-hapukoorekastmega saab lihtsast salatist lausa luksuslik eine.