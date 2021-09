EVELIN ILVES | Kas me tõesti rühime rasvunuimaks rahvaks? Ja kuidas see juhtunud on?

Rahvana me rasvume tõusvas tempos. Väike tubli riik, mis Euroopa Liitu ja Natosse astudes oli piltlikult öeldes viljakas ja saleda pihaga priimus, on viimase paarikümne aastaga suhteliselt töntsiks, pontsakaks ja... kahjuks ka üha nooremalt viljatuse kammitsaisse end elanud. Karm statistika ütleb, et oleme ses osas Euroopa tagumisest kolmandikust esimesse jõudnud. Kas me tõesti rühime rasvunuimaks rahvaks? Ja kuidas see juhtunud on?