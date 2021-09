VEGANINA ÜMBER MAAILMA | Kui eestlased ei saa läbi kartulita, siis Gruusias kõlab ood Kreeka pähklitele 

Ennemuiste, kui Jumal rahvastele maid jagas, olid grusiinid viimased, kes kohale ilmusid. „Kus te olite?“ vihastas Jumal, kellele olid kätte jäänud vaid kõige kehvemad kõrbed ja kaljud. „Me sõime ja jõime — Sinu auks, armas Jumal!“ vastasid grusiinid. Leebunud, ei karistanud Jumal grusiine, vaid kinkis neile kõige magusama maatüki, just selle, mida ta oli seni kiivalt endale hoidnud.

Gruusia, Georgia või Sakhartvelo — heal lapsel mitu nime — oli pärast Armeeniat teine riik, mis kristluse omaks võttis. Hoolimata sellest, et õigeusk õitseb Gruusias ka tänapäeval, teevad paganlikud motiivid ja müüdid kaasaegses kunstis ja popmuusikas jõudsalt comeback’i. Gruusia ühiskond on patriarhaalne ja õigeusklik, kuid ei saaks hakkama ilma vägevate naisteta.

Need omadused on kujundanud nii pidulauakombeid kui külalistele esitletavate rahvusroogade valikut. Leia endale grusiinist sõber, kes sind endaga traditsioonilisele pidusöögile ehk supra’le kutsub, ja jälgi. Kui mehed hoolitsevad, et veini jaguks ja klaasid oleksid alati täis ning tõstavad tooste, siis perenais(t)e kanda on ülejäänu: kokkamine, teenindamine ja nõude pesemine. Gruusia pidulaud ei tohi kunagi tühi olla ja iga järgmine käik tõstetakse lihtsalt eelmiste nõude peale, nii et laud on lookas. Põhjuse supra’ks leiab alati: nõudku tähistamist pulmad, sünnipäev, matused, ristsed, kauaoodatud puhkus või külalised.



Kaukaasia šašlõkk vs. „juhuslikult vegan“

Läänemaailmas trendikas taimetoit ei ole võõrana Gruusia toidukultuuri süübides kindlasti esimene asi, mis ette satub. „Autentne“ Kaukaasia köök — nii, nagu seda pakutakse kallitele külalistele või eestlastele teeäärsetes einelates — sisaldab ohtralt hautatud, küpsetatud või vinnutatud liha, nii pehmet kui kõva juustu ja õrnalt soolast valget leiba, olgu see siis Armeeniast pärit lavašš, Gruusia piklik nisujahuleib puri või selle juustuga täidetud versioon hatšapuri (gruusia keeles ‘kodujuustu-leib’). See menüü on aga ainult pool tõest.

Gruusias kohapeal ilma pikemate tseremooniateta serveeritav restoranitoit annab hea ülevaate sellest, mida kohalikud ka kodus söövad. Vast üle maailma tuntud hinkaalid ehk Gruusia pelmeenid ei pea ilmtingimata olema täidetud lihaga, küll aga peavad nad olema mahlased. See selgitab, miks on peaaegu tabu neid noa ja kahvliga süüa — söögiriistaga taignaseina haavates voolab maitsev leem suhu jõudmise asemel taldrikule.