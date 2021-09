TAIMNE PÄEVARETSEPT | Krõbedad tofupulgad 

1. Sega jahu, kalamaitseaine, sool ja pipar vee, sidrunimahla ja sojakastmega ühtlaseks vedelaks tainaks.

2. Sega riivsai suitsupaprikaga kokku.

3. Lõika tofust piklikud tükid, kasta need vedelasse tainasse ning seejärel riivsaiasegusse.

4. Prae tofupulki rohkes kuumas õlis mõlemalt poolt kaks minutit kuni need on kuldpruunid. Naudi taimse majoneesiga!