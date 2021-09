EVELIN ILVESE KOKAKOOL | Aprikoosikook kreeka pähklitega 

Täidiseks tükelda aprikoosid 1–2 cm kuubikuteks, sega suhkru ja vaniljega läbi ning jaga tükid ühtlaselt koogipõhjale. Tükelda jämedalt kreeka pähklid ning raputa kook üle. Kui sul on valge šokolaadi nööbikesi, raputa ka need koogi peale. Siis pista ahju ja küpseta 180 kraadi juures 25–30 minutit. Jälgi vahepeal võimalusel läbi ahju klaasukse kiigates, et pähklid ära ei kõrbeks! Tainas peaks aprikooside vahelt pisut välja kerkima ning aprikoosid võivad pisut pruunistuda ning suhkur karamelliseeruda – see teeb maitse nüansirikkamaks.