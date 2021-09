SAMM-SAMMULT | Nii valmivad kaneelised õunaroosid 

3. Pigista sidrunimahl veega täidetud kaussi ja pane lõigatud õunaviilud kohe vette, et need oma värvi ei kaotaks. Kuumuta sidrunivee ja õuntega kaussi mikrolaineahjus 3 minutit või vala vesi koos õuntega potti ja aja keema, keeda minut ning võta seejärel tulelt, jättes õunaviilud kuuma vette. See aitab õuntel pehmeneda, et neid oleks kergem roosiõielehtedeks painutada. Olenevalt õunasordist võib mikrolaineahjus selleks kauem aega minna.