DRAAKONIVILI | Troopiline imevili, mis muudab smuutid ja magustoidud võrratuks 

Foto: Kai Kodasma

Pitaya või pitahaya, eestipäraselt draakonivilja eksootiline välimus võib tuttav ette tulla soojamaareisilt. Enamasti roosa koore ja roheliste harudega vili meenutab pealt draakoni nahka, seest on aga valge või fuksiatooni ja väikeste mustade seemnetega. Kuid mis vili see õige on ja milleks ta sobib? Uurime järele!