TÄHISTAMIST VÄÄRT | 16. september on guacamole-päev 

Ühe tõeliselt hea avokaadokastme valmistamise kõige keerulisem osa on täiuslikult küpsete ja pehmete viljade leidmine. Avokaado, mis katsudes on kõva, on veel toores. Küps on õrnalt pehme ja ka koor on pruunikat värvi. Päris õige vilja tunneb enamasti ära selle järgi, et kui oksakohast nupp eemaldada, on sealt alt hästi roheline.