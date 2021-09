SUUR TEST: kuidas maitsevad vorstimeistrite taimsed pihvid ja pagarite sojajahust šašlõkk  

Kuigi vanasõna ütleb, et iga kingsepp jäägu oma liistude juurde, näitas Õhtulehe järjekordne pimetest, et liha- ja pagaritööstused tulevad edukalt toime ka taimsete kotlettide ja šašlõkkidega. Maksimaalselt võis üks toode saada 80 punkti, nii et võitja kogutud 68 punkti on igati tubli tulemus.