ETTEVAATUST, RAHARAISKAJAD! 10 kõige mõttetumat kallist köögimasinat ja vidinat, mis ahvatlevad ostma 

Toidutare uuris kodu- ja välismaalt, milliste kodumasinate soetamist on kokkamishuvilised inimesed kõige rohkem kahetsenud. Vahel võib tunduda, et antud vidin on just see, mis puudu kulinaarse õnne saavutamisest. Juurde osturõõm, ja vahel ka kergendustunne sobiva kingileidmisest. Kuid paraku kõlab karm rusikareegel: kui mainitud abivahend või masinake on liiga eriline, siis eriliseks jääb ka tema kasutuskord. Muidugi, siin on erandeid, mis aga sageli kipuvad reegleid kinnitama.