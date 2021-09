KUI TOMATEID ON ÜLE | Särtsakas tomatikaste

See itaaliapärane pastakaste ilmus meie sahvrisse mõni aasta tagasi − hea võimalus ära kasutada kõik tomatid, mis letšodest ja muudest hoidistest üle on jäänud. Retseptis toodud kogusest jagub umbes viie 200 ml purgi jaoks – iga purgitäis on piisav üheks toidukorraks.