EVELIN ILVES | Seda valuutat, mida loomariik tunneb kui kõrgeimat väärtust, on nii riigipeale kui tema kaasale külluslikult antud 

Seda on nii tore kõrvalt jälgida. Sest iga teekond on erinev – nii riigipeaks kasvamisel, aga samuti kasvõi igapäevaelu enese vajaduste ning armsate harjumuste järele kohandamisel ning korraldamisel. Järsku on nii palju kohustusi, nõudmisi ja vastutust! Mida aga erakordne ja lausa lõppematu hulk – on tähelepanu. See sööb meeletult energiat, nii et särava soorituse ja elukvaliteedi säilitamiseks tuleb üsna tõenäoliselt oma igapäevaelu harjumustesse kõvad korrektuurid teha. Sest muidu lihtsalt ei pea vastu.