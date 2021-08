KARMO TÜÜRI SUPIPÖIAL | Olde Hansa (Tallinn): See maja oskab nii ülihästi süüa teha kui ka seda pakkuda. Vaatamata turismitulvale 

Satun siia terassile vihmasel augustiõhtul, kuid vaatamata sellele on turistirahvast nii ümberringi sagimas kui ka laudade taga palju. Õnneks leidub vaba lauake ja vaatamata kiirele tempole toimub kõik edasine üsna ladusalt. Iga kord, kui toimub kliendiga kontakt, on ka selge, mida see maja eelkõige pakub – head teenindust. Kõik need seletused toitude juurde, väikesed vestlused, mitmes keeles visatud olmenaljakesed – kõik see võib ju olla õpitud, kuid jätab väga hea mulje. Isegi kui protsess võtab aega, saab see kõik kergelt andeks antud.

Esimeseks roaks valin „Krahwi metsaseenekeedus“ (7.40).

Krahwi metsaseenekeedus Foto: Karmo Tüür

Koos supiga serveeritud soe ürdisaia tükike ja huvitavalt teraline-kohupiimane määrdeke on kah täitsa tore lisandike, kuid saiasöömine pole minu lemmiktegevus. Määrde ürtide hulgas oletan piparmünti, kuna see segu mõjub kuidagi kargelt ja jahutavalt, kuid lauda toimetav noorsand ei oska seda väidet kinnitada.

Teise roana valin „Kalamarjamägi mooritud lõhel. Suure kuldse tera ja kuningliku mekiga lõhemari, hõrk lõhekala, panni kook juustu ja safraniga.“ (26.40)

Kalamarjamägi mooritud lõhel. Suure kuldse tera ja kuningliku mekiga lõhemari, hõrk lõhekala, panni kook juustu ja safraniga Foto: Karmo Tüür