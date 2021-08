EVELIN ILVESE KOKAKOOL | Suvikõrvitsa röstikesed roheliste ubadega 

Praadimiseks kuumuta keskmisest kõrgemal kuumusel pannil kookosõli (kookosõli ja ghee on kõige kuumakindlamad rasvained!). Pane õli just nii palju, et sinu koogikesed pannile kinni ei jääks. Kui õli on kuum, tõsta supilusikaga taignasegu pätsikesed kuuma õlisse särisema – võid lusika seljaga neid hellalt madalamaks patsutada. Prae mõlemalt poolt paar-kolm minutit ning tõsta valmis kuldpruunistunud röstpätsikesed kuni serveerimiseni sooja ahju küpsetusplaadile ootele.