SAAREMAALE SÖÖMA: tulekul on restoranide nädal ja õunakohvikute päev 

„Saaremaa restoranide nädal on nagu ühistransport: astud sisse ja hind on igas peatuses ühesugune,“ teatab ürituse Facebooki-külg saarlastele omasel muhedal moel. See tähendab, et 2.–12. septembril pakuvad kõik osalevad restoranid kümne euro eest kahekäigulist lõuna- ning 18 või 22 euro eest kolmekäigulist õhtumenüüd. Seejuures on eesmärgiks võetud kasutada võimalikult palju Saare- ja Muhumaalt pärit toorainet. Menüüd leiab aadressilt Saaremaatoidufestival.ee