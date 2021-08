Peakokast põllumees Sven Azojan: värv on ikka rohkem efekti kui maitse küsimus 

„Lilla lillkapsa tekstuur on natuke tihkem, nähtavasti on temas kiudainet rohkem kui tavapärases lillkapsas ja sestap ei küpse ta nii kergesti ka üle,“ tõdeb Sven, et see on ka eri värvi kapsaliste ainus erinevus. Ning lisab kohe, et ühtegi köögivilja ei tasu üle küpsetada ega hautada. „Et toidus oleks võimalikult palju vitamiine ja mineraale alles, peab juurikas jääma kergelt krõmps. Piisab vaid mõnest minutist.“