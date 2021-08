KARMO TÜÜRI SIIAPÖIAL | Poko (Pärnus): mõnus kerge kalane elamus. Kallivõitu, aga täpselt selline nagu vaja 

Foto: Karmo Tüür

Augustilõpu Pärnu rand on just selline nagu mulle meeldib – tuuline ja inimtühi. Pärnakad suvel mere äärde väga ei satu, aga sügisõhtutel meeldis mulle poisikesena väga mereranda tulla, eriti kui need juhtusid rapsivalt tormised olema.