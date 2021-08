EVELIN ILVES | Loobusin ühistranspordist, kui seal taaskord pidi maski kandma, oled vaktsineeritud või mitte 

Piisab vaid kahe suvikõrvitsa taime aeda istutamisest, kui sind hiljemalt augusti keskel tabab tõeline kabatšoki uputus. Hiiumaal on hea tava liigne küllus ligimesega jagada ning nõnda tekivad väravate taha tänava äärde korvid täis õunu ja aiasaadusi, kust möödaminnes saab meelepärast täiesti tasuta kaasa võtta. Väga armas võimalus neile, kel omal aeda pole ja taimne kraam suu-ja meelepärane on. Suvikõrvitsale leiab kergesti kasutuse mistahes roogades – riivitud kabatšok teeb isegi tavalise pannkoogitaigna hulga kohevamaks ja maitsvamaks, leibadest-saiadest kõnelemata. Midagi põnevat on siiski üpris raske välja mõelda. Sestap on mul heameel jagada täna üht tõesti teistmoodi ja toredalt rohelist ning supermaitsvat võimalust suvikõrvitsast midagi uudset välja võluda.